vor 39 Min.

Korbjäger auf dem Schrannenplatz

Rein damit: Am Sonntag wird beim Streetball auf dem Schrannenplatz um jeden Korb gekämpft.

Basketball-Abteilung des TSV Neuburg richtet am Sonntag Turnier aus

Voll und ganz in „Basketballer-Hand“ ist am morgigen Sonntag der Neuburger Schrannenplatz. Bereits zum vierten Mal hintereinander richtet die Basketball-Abteilung des TSV Neuburg ihr beliebtes Streetball-Turnier aus.

Insgesamt 14 Mannschaften aus Neuburg, Ingolstadt, Schrobenhausen und Augsburg werden ab zehn Uhr in den Kategorien Senioren und Junioren auf Korbjagd gehen. Nachdem die Gruppenphase gegen 13.30 Uhr abgeschlossen sein sollte, folgt um 14 Uhr für die Teilnehmer der traditionelle „Drei-Punkte-Contest“, bei dem die „Scharfschützen“ ihr gutes Händchen beweisen können. Danach stehen dann die jeweiligen Final- und Platzierungsspiele auf dem Programm, wobei das Endspiel um 16 Uhr terminiert ist. Sollte der „Wettergott“ wider Erwarten dieser Freiluft-Veranstaltung kurzfristig einen Strich durch die Rechnung machen, würde das Turnier in der Sporthalle am Volksfestplatz stattfinden. (disi)

