Kreisklasse Neuburg

vor 55 Min.

BSV Neuburg: 1:11! Und jetzt?

Plus Der BSV Neuburg ist nach der Klatsche in Berg im Gau mit null Punkten und 2:37 Toren Letzter. Wie Trainer Severin Birkelbach die Pleitenserie erklärt und warum er die Hoffnung nicht aufgeben will.

Von Benjamin Sigmund

Severin Birkelbach hat kürzlich den Jakobsweg gemeistert. 74 Tage, in denen er exakt 2965 Kilometer zurückgelegt hat, war der 34-Jährige unterwegs (wir berichteten). Es gab Höhen und einige Tiefen, aber Birkelbach biss sich durch.

