FC Ehekirchen 2 macht mit dem BSV Neuburg kurzen Prozess

Plus Fischer-Truppe lässt dem BSV Neuburg beim 3:0-Heimsieg keine Chance. Aufsteiger SC Rohrenfels kommt beim BSV Berg im Gau böse unter die Räder. SC Ried besiegt den SV Steingriff

Durch einen Dreierpack von Andreas Plosconka kam der SC Ried in der Kreisklasse Neuburg gegen den SV Steingriff zu einem 3:1-Erfolg. Böse unter die Räder kam hingegen der SC Rohrenfels in Berg im Gau.