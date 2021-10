Kreisklasse Neuburg

Kreisklasse Neuburg: Der Tabellenführer patzt

In letzter Sekunde rettete Torwart Michael Berger gegen den anstürmenden Rieder Hannes Burger und hielt damit den Rohrenfelser 4:3-Sieg fest.

Plus Die SpVgg Joshofen-Bergheim kassiert beim 1:2 in Feldheim die erste Niederlage der Saison. Einen Erfolg feiert der SC Rohrenfels, der Ried mit 4:3 bezwingt. Schlimme Verletzung sorgt für Spielabbruch in Berg im Gau.

Die SpVgg Joshofen-Bergheim hat in der Kreisklasse Neuburg seine erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Der Tabellenführer musste sich beim SV Feldheim mit 1:2 geschlagen geben. Neuer Tabellenzweiter ist der SV Klingsmoos, der beim FC Ehekirchen II mit 1:0 gewann (siehe NR-Doppelpass). Wegen einer schlimmen Verletzung musste unterdessen die Partie zwischen dem BSV Berg im Gau und dem SV Echsheim-Reicherstein abgebrochen werden.

