Kreisklasse Neuburg

vor 23 Min.

Kreisklasse Neuburg: Nur noch zwei Teams mit einer „weißen Weste“

Plus Sowohl die SpVgg Joshofen-Bergheim als auch der SV Klingsmoos gewinnen ihre Partien am Mittwochabend und liegen weiterhin verlustpunktfrei an der Tabellenspitze. Kein Sieger in Rohrenfels.

Auch nach dem dritten Spieltag behalten der SV Klingsmoos (5:2 in Steingriff) und die SpVgg Joshofen-Bergheim (2:1 gegen Echsheim) ihre „weiße Weste“. Keinen Sieger gab es im Nachbarschaftsderby zwischen dem SC Rohrenfels und FC Ehekirchen II.

