SV Klingsmoos: Ein halbes Dutzend zum Aufgalopp

Meisterschaftsfavorit SV Klingsmoos kommt beim BSV Neuburg zu einem locken 6:0-Sieg. Während auch Straß, Ehekirchen II, Joshofen-Bergheim gewinnen, endet das Duell zwischen Ried und Echsheim remis.

Mit einem lockeren 6:0-Kantersieg startete Meisterschaftsfavorit SV Klingsmoos beim BSV Neuburg in die Kreisklassen-Saison 2021/2022. Auch der SV Straß, FC Ehekirchen II, SV Steingriff und die SpVgg Joshofen-Bergheim fuhren zum Auftakt dreifache Punktgewinne ein. Keinen Sieger gab es im Duell zwischen dem SC Ried und SV Echsheim, das mit einem 2:2-Remis endete.

Joshofen-Bergheim – Holzheim 4:1

Trotz der verletzungs- und krankheitsbedingten Ausfälle der Trainer Jonas Zeller und Robert Zisler sowie Abwehrchef Markus Fetsch konnte die SpVgg einen souveränen Heimsieg verbuchen. Von Beginn an war die Heimelf um Ballkontrolle bemüht, brauchte jedoch bis zur 25. Minute, um nach toller Vorlage von Daniel Tobolars durch Philipp König das 1:0 zu erzielen. Keine zehn Minuten später erhöhte Benedikt Burghart – wieder nach Tobolars-Flanke – auf 2:0, nachdem sich die Gäste mittlerweile durch eine Rote Karte selbst dezimiert hatten. Nach der Pause erwischten die Gäste den besseren Start und erzielten in der 47. Minute durch einen sehenswerten Freistoß den 1:2-Anschlusstreffer durch Michael Raba. Praktisch im Gegenzug stellte Burghart durch einen tollen Treffer den alten Tore-Abstand wieder her. In der 68. Minute stellte der selbe Spieler per Linksschuss auf 4:1 für die Heimelf. In der Folge versäumte es die SpVgg, das Ergebnis noch höherzuschrauben. (spvgg)

Feldheim – Ehekirchen II 0:3

Im Auftaktspiel ging der heimische SV Feldheim gegen die zweite Mannschaft des FC Ehekirchen mit 0:3 unter. Die Gastgeber versuchten, sofort Druck aufzubauen und hatten in Person von Christian Reile auch die erste Möglichkeit der Partie. Seine Direktabnahme verfehlte das Gehäuse knapp (9.). In der Folge verflachte das Match bei schwülen Bedingungen zunehmend. Weitere nennenswerte Möglichkeiten blieben bis zum Halbzeitpfiff aus. Der zweite Abschnitt begann dann mit einem Paukenschlag: Manuel Rott hämmerte das Spielgerät aus halblinker Position zum 0:1 in die Maschen (48.). Nachdem die Feldheimer nur kurze Zeit den Ball erneut vertändelte, konnte Marcus Scheuermayer auf 0:2 erhöhen (55.). Feldheim versuchte in der Folge, das Spiel wieder an sich zu reißen. Zwingende Chancen konnten jedoch nicht erspielt werden. Nach einer Unwetter bedingten Unterbrechung von 20 Minuten warfen die Gastgeber noch einmal alles in die Waagschale. Ein Tor sollte für den SVF an diesem Tag aber nicht mehr fallen. Nach einem schönen Konter erzielte der sehr agile Josef Fischer den verdienten 0:3-Endstand (90). (svf)

Straß – Berg im Gau 1:0

Bei sommerlichen Temperaturen kam das Spiel schwer in die Gänge. Quasi ohne Torchance kam der SV Straß zur Führung. Durch einen Freistoß von Petrit Osmani aus 25 Meter, der nicht unhaltbar war, stand es 1:0 für die Heimischen (11). Gleich im Gegenzug hatte der BSV Berg im Gau die Chance zum Ausgleich. Doch der Flachschuss von Jonas Müller ging knapp am langen Pfosten vorbei. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte wurden die Gäste deutlich spielbestimmender. Großchancen kamen zunächst dennoch keine mehr heraus. Kurz vor der Pause tauchte Daniel Schölzke dann frei vor SVS-Keeper Nicolas Rechner auftauchte, doch dieser parierte den Volleyschuss. Somit ging es mit der knappen Führung für den SV Straß in die Kabinen.

Die erste Gelegenheit in der zweiten Halbzeit hatte der SVS: Eine misslungene Flanke von Simon Straubmeier fiel auf das Lattenkreuz. In der 66. Minute bekamen die Gastgeber einen Elfmeter nach einem Foul an Sebastian Deak zugesprochen. Diesen setzte Petrit Osmani jedoch drüber. Beide Mannschaften kämpften im Mittelfeld um jeden Ball und versuchten, sich weitere Chancen zu erspielen. In der 85. Minute hatte dann der BSV die Riesenchance zum Ausgleich. Aber Rechner parierte mit einem erstklassigen Reflex. Zum Schluss wurde es nochmals hektisch. Doch es fiel kein Treffer mehr, sodass es beim knappen Sieg für den SV Straß blieb. (svs)

Ried – Echsheim 2:2

Einen packenden Saisonauftakt lieferten sich der SC Ried und SV Echsheim. Nach umkämpften 90 Minuten stand am Ende ein leistungsgerechtes Remis zu Buche. Die Heimelf konnte früh durch Youngster Jonas Meilinger in Führung gehen. Er vollendete einen Steckball von Andreas Plosconka in der elften Minute eiskalt zum umjubelten 1:0. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte entwickelte sich ein munteres Spielchen mit leichten Feldvorteilen für den SV Echsheim. Die Gäste kamen in der 36. Minute nach einem Eigentor zum 1:1-Ausgleich, was auch den Pausenstand darstellte. In der zweiten Halbzeit ging es dann genau so weiter: Beide Mannschaften schenkten sich keinen Zentimeter. Dadurch spielte sich das Geschehen lange Zeit im Mittelfeld ab. Der SC Ried konnte in der 70. Minute nach einer Ecke von Rückkehrer Alberto Rodriguez Fernandez durch Andreas Plosconka per Kopf auf 2:1 stellen. Die Führung hielt jedoch nicht lange. Der SV Echsheim kam nach einer guten Kombination über die linke Seite zum letztendlich verdienten Ausgleich in der 80. Minute. Bis zum Abpfiff gab es noch Halbchancen auf beiden Seiten. Doch es blieb beim 2:2-Unentschieden. (scr)

BSV Neuburg – Klingsmoos 0:6

Bei tollen äußeren Bedingungen startete der BSV Neuburg gegen den erwartet schweren Gegner aus Klingsmoos in die neue Kreisklassen-Saison. Der SVK übernahm von Beginn an das Ruder und führte bereits nach 18 Minuten mit 4:0. Torschützen auf Klingsmooser Seite waren Marco Veitinger (6.), Alexander Müller (9./15.) und Florian Stöckl (18.). Die Heimmannschaft konnte dem hohen Tempo der schlagkräftigen Offensive aus dem Moos nichts entgegensetzen. Erst nach der kurzen Trinkpause fanden die Einheimischen besser ins Spiel und fingen an, sich zu wehren. Durch diese couragierte Leistung konnte man mit einem schmeichelhaften 0:4 die Seiten tauschen. Nach dem Wiederbeginn erhöhte der SVK innerhalb von zehn Minuten durch Stefan Daferner (48.) und erneut Müller (56.) auf 6:0. Danach nahm der SV Klingsmoos etwas das Tempo heraus und der gute Schiedsrichter konnte pünktlich vor dem Gewitter abpfeifen. (bsv)

Steingriff – Münster 4:1

Einen Auftakt nach Maß erwischte der SV Steingriff. Im ersten Saisonspiel wurde der SV Münster deutlich mit 4:1 besiegt. Nachdem Sebastian Heinzlmeier die Hausherren in Führung gebracht hatte (4.), gelang Philipp Fetsch in der elften Minute der Ausgleich. Doch nur drei Zeigerumdrehungen später traf Patrick Nießl zum 2:1. Steingriff spielte auch in der Folge weiter nach vorne und erhöhte durch Emanuel Arth auf 3:1 (31.). Den 4:1-Schlusspunkt zum verdienten Sieg setzte Patrick Eckstein (53.). (nr)