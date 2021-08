Kreisklasse Neuburg

SV Straß: Wenn der große mit dem kleinen Bruder kickt

Plus Aufgrund der personellen Situation im August musste sich Dieter Deak, Spielertrainer des SV Straß, etwas einfallen lassen. Fündig wurde er schließlich in der eigenen Familie. Am Sonntag in Holzheim soll der zweite „Dreier“ her.

Von Dirk Sing

Die Erleichterung war Dieter Deak auch einige Tage nach dem erfolgreichen Auftakt in die Kreisklassen-Saison 2021/2022 deutlich anzumerken. „Wenn du mit einem Sieg in die neue Spielzeit startest, ist das gerade für den Kopf beziehungsweise das Selbstvertrauen extrem wichtig“, weiß der Spielertrainer des SV Straß, für den der 1:0-Erfolg gegen den BSV Berg im Gau sogar eine „Premiere“ war: „Seit ich beim SV Straß bin, war es der erste Erfolg an einem ersten Spieltag. Von dem her ist das auch für mich ein ganz neues, aber natürlich schönes Gefühl.“

