Trainerwechsel beim BSV Neuburg

Plus Severin Birkelbach verkündet vor dem Spiel seinen Rücktritt. Im Anschluss verliert der Tabellenletzte mit 0:6 gegen die SpVgg Joshofen-Bergheim. SV Klingsmoos gewinnt in Wagenhofen mit 12:0.

Severin Birkelbach hatte vergangene Woche im Gespräch mit der NR betont, als Trainer des BSV Neuburg nicht aufgeben zu wollen. Doch im Fußball kann es manchmal schnell gegen. Wie der BSV mitteilte, wolle sich Birkelbach künftig auf die D-Jugend des BSV konzentrieren. Sein Nachfolger beim Tabellenletzten der Kreisklasse Neuburg ist der bisherige spielende Co-Trainer Christoph Fieber. Beim Debüt verloren die Neuburger das Derby gegen die SpVgg Joshofen-Bergheim mit 0:6.