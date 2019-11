08.11.2019

Kreisklassen-Schlusslicht Grasheim überrascht alle

Während die Verfolger gewinnen, verliert Spitzenreiter Rennertshofen mit 2:3 gegen Grasheim. Und auch der Zweite Klingsmoos lässt federn.

Wenn der Letzte den Ersten schlägt, ist das nicht weniger als eine waschechte Sensation. Kreisklassen-Schlusslicht SV Grasheim gelang am Sonntag genau das beim Primus in Rennertshofen.

Rennertshofen – Grasheim 2:3

Optisch waren die Hausherren zwar überlegen, die gefährlicheren Torraumszenen hatten aber die Gäste, vor allem durch ihren besten Mann Marvin Kohou. Zweimal tauchte er in der ersten Viertelstunde gefährlich vor dem FCR-Gehäuse auf, verzog aber beide Male. Erst in der 50. Minute hatte der FCR durch Benjamin Kohler eine Chance, er fand seinen Meister aber in SV-Keeper Dominik Ries. Nur eine Minute später gelang Marvin Kohou per Kopf die 1:0-Führung für den SVG. Als Tobias Kruber im Gästestrafraum von den Beinen geholt wurde und Phillip Stadler den fälligen Strafstoß souverän zum 1:1 nutzte, erhoffte man sich im FCR-Lager die Wende. Diese blieb jedoch aus. Im Gegenteil: Bei eigenem Einwurf verlor der FCR den Ball und Gästetorjäger Marco Kutscherauer besorgte die erneute Führung. Als dann der eingewechselte Alan Garcia-Carillo einen zu kurzen Rückpass zum 1:3 nutzte, war die Niederlage besiegelt. Benjamin Kohler konnte zwar noch auf 2:3 verkürzen, die Punkte nahm jedoch der der SV Grasheim nicht unverdient mit. (abs)

Straß – Klingsmoos 2:2

Der SV Klingsmoos begann druckvoll und hatte die erste Großchance, doch Patrick Kramer scheiterte mit einem Kopfball aus spitzem Winkel. Der SV Straß kam in der 30. Minute zu seiner ersten Chance. Nach einer Flanke köpfte Julien Pawlak den Ball über den Kasten. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit dann die überraschende Führung für den SVS: Andreas Hutter drückte einen Abpraller über die Linie. Kurz nach der Halbzeit erhöhten die Einheimischen sogar auf 2:0. Petrit Osmani schlenzte den Ball über die Mauer ins Tor. Nun drehte Klingsmoos wieder auf. In der 63. Minute war es dann Peter Kramer, der nach einem Freistoß den Anschluss herstellte. Der SV Straß hatte in dieser Phase nur durch Konter größere Möglichkeiten. Doch weder Andreas Hutter noch Simon Straubmeier konnten diese erfolgreich abschließen. In der 79. Minute war es dann Matthias Weber, der den Ausgleich auf dem Fuß hatte, doch der Ball sprang vom Innenpfosten zurück ins Feld. In der letzten Minute des Spieles bekamen die Gäste dann einen Strafstoß zugesprochen. Diesen verwandelte Semir Elezi überlegt zum 2:2-Endstand. (svs)

Ried – Münster 3:1

Bis auf einen gut getretenen Freistoß, der knapp über das Tor des SCR strich, war von den Gästen aus Münster nicht viel zu sehen (2.). Ried übernahm danach mehr und mehr die Kontrolle über das Spiel. In der 27. Minute ging Ried dann folgerichtig durch eine Flanke in Führung, die an Freund und Feind vorbei ins lange Eck segelte. Torschütze war Halil Samsa. Bis zum Halbzeitpfiff passierte im Folgenden nicht viel, sodass die Partie mit 1:0 in die Pause ging.

Gleich nach Wiederanpfiff hatte Ried erneut Glück. Nach einer Flanke von der rechten Seite stand ein Münsterer Angreifer allein vor dem Tor der Hausherren, sein Schuss war aber viel zu ungenau und landete über dem Kasten. Im Gegenzug hatte der SCR mit einem sehenswerten Spielzug die große Chance die Führung auszubauen, jedoch strich ein Kopfball nach einer Flanke nur knapp am rechten Pfosten vorbei. Nach einer Ecke baute Ried durch Lukas Heckl die Führung auf 2:0 aus (58.). Den Abpraller der Münsterer Defensive schloss er volley ins rechte Eck ab. Kurz darauf war Rieds Keeper Dominik Seitz im Herauslaufen einen Schritt zu spät und brachte den Gegenspieler des SVM regelwidrig am Strafraumeck zu Fall. Dem Schiedsrichter blieb keine andere Wahl, als Seitz frühzeitig mit Rot vom Platz zu schicken. Dennoch hatte der SCR durch den zuvor eingewechselten Georg Bartoschek nach Querpass die große Chance auf 3:0 zu stellen, sein Schuss wurde aber gut vom SVM-Torwart geklärt. In der 81. Minute kam Münster dann doch durch einen Kopfball von Philipp Fetsch auf 2:1 ran. Ried kämpfte in Unterzahl trotzdem weiter und hatte durch gefährliche Konter sogar die besseren Chancen. Bei einem dieser Konter konnte Georg Bartoschek nur noch per Foul am Abschluss gehindert werden, sodass auch ein Gästespieler mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. Den fälligen Freistoß aus halblinker Position versenkte Moritz Bartoschek mithilfe der Mauer, die den Ball entscheidend zum viel umjubelten 3:1-Endstand abfälschte (85.). (scr)

Berg im Gau – Wagenhofen 5:0

Die Heimelf ging durch Julian Winter in der 13. Minute in Führung, Michael Pawlitschko traf per Elfmeter zum 2:0 (53.). Anschließend gelang Jonas Müller ein Doppelpack (64./67.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. In der 75. Minute sorgte Mariusz Suszko mit seinem Treffer für den 5:0-Endstand. (nr)

Steingriff – Holzheim 2:1

Timo Kreitmayr erzielte in der 29. Minute die Führung für den Gastgeber. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es mit dem 1:0 in die Pause. Martin Tyroller verwandelte in der 64. Minute einen Elfmeter und baute den Vorsprung für den SVS aus. Kurz darauf verkürzte Paul Hategan auf 2:1 (67.), was letztendlich auch der Endstand war. (nr)

Echsheim – Ehekirchen II 4:1

Luis Hertl sorgte per Elfmeter in der ersten Minute für die Führung der Hausherren. Knapp 20 Minuten später erzielte er sogar einen Doppelpack und konnte auf 2:0 erhöhen (22.). In der 37. Minute gelang der Zweitvertretung des FCE der Anschluss durch Daniel Lehnbauer. Kurz vor der Pause aber stellte Bastian Baumgärtner mit seinem Treffer zum 3:1 den alten Abstand wieder her. In der zweiten Halbzeit erhöhte Michael Buchhart auf 4:1 (61.). Bis zum Schlusspfiff änderte sich nichts mehr am Spielstand. Durch den Sieg stellt der SVE den Anschluss an die Spitzenplätze wieder her, liegt vier Punkte hinter Tabellenführer Rennertshofen. (nr)

