„Blutleerer Auftritt“ des SV Karlshuld

Mösler verlieren mit 0:2 bei der DJK Ingolstadt.

Zuversichtlich reiste der SV Karlshuld in der Kreisliga Donau/Isar zur DJK Ingolstadt und hatte sich vorgenommen, dort zu punkten. Dass ein Fußballspiel kein Wunschkonzert ist, mussten die Mösler schließlich bei der 0:2-Pleite erfahren.

Und somit sieht es für die Grünhemden nach zehn Spieltagen im Kampf um den Klassenerhalt schon zappenduster aus. Der Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen beträgt nun schon sieben Punkte. „Das war ein blutleerer Auftritt meiner Mannschaft. Es ist keiner drin, der mal das Heft in die Hand nimmt. Das muss man mal ansprechen“, sparte der Karlshulder Übungsleiter Thomas Schmalzl nicht mit Kritik und ergänzte: „Die DJK hat zwei, drei gute Spieler in der Mannschaft und die haben gereicht, um uns zu schlagen. Wir begehen individuelle Fehler, wir gehen dem Ball nicht entgegen, das sind die einfachsten Dinge des Fußballs, die wir falsch machen“, sagte der SVK-Coach nach dem Schlusspfiff sichtlich angefressen.

Dabei hatte es recht verheißungsvoll begonnen, als Ömer Sali Moustafa mit einem Schlenzer aus 16 Metern am DJK-Keeper scheiterte (3.). Danach war Sendepause. Der SVK machte schon an der Mittellinie dicht und die Gastgeber fanden auch kein Mittel, den Abwehrriegel des SVK zu knacken. Erst nach einem Fehler der SVK-Abwehr brachte Tom Staudenmeier (58.) die DJK mit in Führung. Nach 78 Minuten brachte der gleiche Spieler die Grünhemden mit dem 2:0 endgültig auf die Verliererstraße.