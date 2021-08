Thomas Schmalzl: „Das Team ist wieder eine Einheit“

Plus Mit einem Heimspiel gegen den Aufsteiger FC Mindelstetten startet der SV Karlshuld in die Saison. Dabei hat der neue Cheftrainer Thomas Schmalzl gleich mit einigen Personalproblemen zu kämpfen.

Der SV Karlshuld ist dabei, ein neues Kapitel zu schreiben. Die Grünhemden haben durch den Abbruch der vergangenen Saison gerade so den Klassenerhalt in der Kreisliga 1 Donau/Isar geschafft.