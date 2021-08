Kreisliga Ost

1:1 gegen Rinnenthal: TSG Untermaxfeld kann sich halbwegs rehabilitieren

Plus Untermaxfeld kommt im Heimspiel gegen den BC Rinnenthal zumindest zu einem 1:1-Remis. Dagegen müssen sich Aufsteiger FC Rennertshofen und der TSV Burgheim erneut geschlagen geben.

Die TSG Untermaxfeld konnte sich in der Kreisliga Ost zumindest halbwegs für das 0:7-Debakel am Mittwoch beim SSV Alsmoos-Petersdorf revanchieren. Im Heimspiel gegen den BC Rinnenthal kamen die Mösler zu einem 1:1-Unentschieden. Dagegen mussten sich der FC Rennertshofen (in Mühlried) und TSV Burgheim (gegen Aresing) in ihren Begegnungen geschlagen geben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

