Kreisliga Ost

22:00 Uhr

FC Rennertshofen: Folgt das nächste „Spiel der Extreme“?

Plus Aufsteiger FC Rennertshofen scheint es spannend zu mögen. Die ersten beiden Partien wurden jeweils erst in der Schlussphase entschieden. Am Sonntag kommt der SV Thierhaupten zum „kleinen Derby“.

Von Dirk Sing

Quasi als „Belohnung“ für den ersten dreifachen Punktgewinn in der Kreisliga Ost gönnte sich Tommy Mutzbauer am darauffolgenden Tag einen Ausflug ins Freibad nach Pappenheim. Nach dem Nervenkrimi im Heimspiel gegen den BC Aresing (3:1) standen für den Trainer des Aufsteigers FC Rennertshofen ein ausgiebiges Sonnenbad sowie Relaxen ganz oben auf der „To-do-Liste“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen