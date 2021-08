Kreisliga Ost

21:59 Uhr

FC Rennertshofen: Vorsicht bei Standards

Wollen in Mühlried in die Erfolgsspur zurück: Roland Heckel (links) und der FC Rennertshofen.

Plus Der Kreisliga-Aufsteiger hat bei ruhenden Bällen bislang ein Problem. Dieses will Tommy Mutzbauer mit seinem Team in Mühlried in den Griff bekommen. Heimspiele für den TSV Burgheim und die TSG Untermaxfeld.

Von Dirk Sing

Fünf Spieltage sind mittlerweile in der Fußball-Kreisliga Ost absolviert – und die Kicker des Aufsteigers FC Rennertshofen befinden sich, wie erwartet, immer noch in der „Lernphase“. Drei Tage nach dem 3:2-Derbyerfolg beim TSV Burgheim wurden die Schützlinge von Trainer Tommy Mutzbauer schon wieder auf den harten Boden der (Kreisliga-)Tatsachen zurückgeholt. Im Heimspiel gegen die DJK Langenmosen zeigten sie sich zwar bemüht, kassierten aber dennoch eine 1:4-Niederlage.

