Kreisliga Ost: FC Rennertshofen muss Lehrgeld bezahlen

Einen enttäuschenden Mittwochabend erlebten in der Kreisliga Ost die TSG Untermaxfeld und der FC Rennertshofen. Während die Mösler beim SSV Alsmoos/ Petersdorf mit 1:7 böse unter die Räder kamen, musste sich der Aufsteiger der DJK Langenmosen mit 1:4 geschlagen geben. Besser machte es dagegen die zweite Mannschaft des TSV Rain, die beim Meisterschafts-Aspiranten SC Griesbeckerzell mit 1:0 gewann.