Kreisliga Ost: FC Rennertshofen zeigt eine Reaktion

Plus Der Aufsteiger holt nach dem 0:8-Debakel in Rain diesmal ein 1:1 gegen den TSV Dasing. Schlusslicht TSV Burgheim kommt gegen die TSG Untermaxfeld zumindest zu einem Remis.

Tabellenschlusslicht TSV Burgheim ist in der Kreisliga Ost mit einem 1:1 gegen die TSG Untermaxfeld zumindest ein Teilerfolg gelungen. Tabellenführer TSV Rain II gewann beim SV Thierhaupten souverän mit 4:1.