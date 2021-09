Kreisliga Ost: In Burgheim und Rennertshofen wird gejubelt

Plus Während das Pickhard/Huber-Team gegen die DJK Langenmosen seinen ersehnten ersten Saisonsieg feiert, kommt der Aufsteiger gegen den TSV Friedberg zu einem 5:0-Kantersieg. Lange Gesichter dagegen bei der TSG Untermaxfeld.

Jubel und Erleichterung im Lager des TSV Burgheim: Durch einen 3:1-Erfolg gegen die DJK Langenmosen feierte das Pickhard/Huber-Team seinen ersehnten ersten Saisonsieg. Während Aufsteiger FC Rennertshofen den TSV Friedberg mit 5:0 „abschoss“, kassierte die TSG Untermaxfeld in Adelzhausen eine 1:3-Niederlage.