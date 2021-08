Kreisliga Ost

vor 35 Min.

Kreisliga Ost: Untermaxfeld, Burgheim und Rennertshofen starten in die Saison

Gewappnet für den Start: Trainer Tommy Mutzbauer (rechts) und Roland Heckel starten mit dem FC Rennertshofen in die neue Saison.

Plus Der TSV Burgheim, die TSG Untermaxfeld und Aufsteiger FC Rennertshofen wollen den Abstieg verhindern. Was sich bei den Vereinen personell getan hat, wie die Vorbereitung lief und was sie vom Start erwarten.

Von Benjamin Sigmund

Am Wochenende startet die Kreisliga Ost in die neue Saison. Mit dabei sind der TSV Burgheim, die TSG Untermaxfeld und Aufsteiger FC Rennertshofen. Die Neuburger Rundschau hat die drei Vereine vor dem Start unter die Lupe genommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen