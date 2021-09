Kreisliga Ost

vor 19 Min.

Kreisliga Ost: Untermaxfeld ringt Thierhaupten nieder

Plus TSG feiert im Kellerduell einen wichtigen 3:2-Sieg. Während der TSV Burgheim nach einem 0:3 in Aichach weiter Letzter ist, kommt der FC Rennertshofen beim TSV Rain II mit 0:8 unter die Räder.

Die TSG Untermaxfeld hat in der Kreisliga Ost einen knappen 3:2-Sieg gegen den SV Thierhaupten gefeiert. Böse unter die Räder kam der FC Rennertshofen, der bei Tabellenführer TSV Rain II mit 0:8 verlor. Auch der TSV Burgheim musste sich in Aichach mit 0:3 geschlagen geben und bleibt Tabellenschlusslicht. Die DJK Langenmosen verlor zudem in Friedberg mit 1:2.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen