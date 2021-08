Kreisliga Ost

vor 46 Min.

Wolfgang Rückel: „Wir haben noch sehr viel Luft nach oben“

Gutes Ergebnis, schwache Leistung: TSG-Coach Wolfgang Rückel war trotz des Auftaktsieges in Aresing mit seiner Truppe nicht zufrieden.

Plus Die TSG Untermaxfeld ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. Dennoch fordert Trainer Wolfgang Rückel am Mittwoch gegen Rain II eine Leistungssteigerung. Auch Burgheim und Rennertshofen mit Heimspielen.

Von Dirk Sing

Eigentlich müsste Wolfgang Rückel nach dem ersten Spieltag in der Fußball-Kreisliga Ost rundum zufrieden sein. Durch den 2:1-Erfolg beim BC Aresing gelang seiner TSG Untermaxfeld ein Auftakt nach Maß. Sprich: Die ersten drei wertvollen Punkte sind bereits auf dem Habenkonto der Mösler.

