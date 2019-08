vor 39 Min.

„Kühle“ Köpfe bei Regen und Hitze

Beim 10. Ryder-Cup auf Zieglers Golfplatz beweisen die Teilnehmer beider Teams großes Stehvermögen

Kürzlich wurde auf „Zieglers Golfplatz“ zum mittlerweile zehnten Mal der regionale und interne Ryder-Cup ausgetragen. Dabei stellte sich das „Team Ziegler“ im Wettbewerb dem „Team Albatros“, wobei die jeweils 14 besten Spieler im Duell „Eins-gegen-Eins“ gegeneinander antraten. Die beiden Captains, Albert Häckl (Team Albatros) und Simon Fisher (Team Ziegler) teilten die jeweiligen Flights, sprich Paarungen, ein.

Am Samstag hatte der Wettergott kein Einsehen und ließ es in Strömen regnen. Dennoch stand am Vormittag die Spielform „Klassischer Vierer“ und am Nachmittag „Vierball Bestball“ auf dem Programm. Nachdem der erste Tag knapp von „Team Ziegler“ entschieden werden konnte, erfolgte am Sonntag pünktlich um 9 Uhr der Start zum dritten und letzten Durchgang: dem Einzel-Lochwettspiel. Hier ging unter anderem der Golflehrer und Pro, Simon Fisher, der erst kürzlich die PGA-Seniors Championship in Nettetal gewonnen hatte (wir berichteten), für das „Team Ziegler“ an den Start. Sein direkter Widersacher war Rene Abou el Alla (Team Albatros). Beide lieferten sich ein spannendes Duell, das Letzterer äußerst knapp für sich entschied.

Am Ende des „heißen“ zweiten Tages (rund 30 Grad) waren den Teilnehmern die Anstrengungen ins Gesicht geschrieben. Jubel gab es schließlich im Lager des „Team Ziegler“, das nach diesem dreimal 18-Loch-Wettkampf die Nase deutlich vorne hatte. Für den „Kalorien-Ausgleich“ sorgte am Sonntagabend während der Siegerehrung „Hausherr“ Karl Ziegler mit reichlich Fitness-Getränken, Ochsenbraten, Knödl, Spätzle und Blaukraut. (nr)

