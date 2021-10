Generalprobe für die Weltmeisterschaft

Rahman Mohammad Hassan gehört zu den großen Talenten beim Radfahrerverein Burgheim. Nun steht für den 20-Jährigen ein großer Wettbewerb auf dem Programm. Beim Härtetest in Albstadt belegte er Platz acht

Rahman Mohammad Hassan gehört zu den großen Talenten beim Radfahrerverein Burgheim. Nun steht für den 20-jährigen Kunstradfahrer ein besonderes Highlight auf dem Programm.

Hassan, der erst seit 2015 in Deutschland ist und Kunstradsport seit mittlerweile fünf Jahren betreibt, startet für Afghanistan bei der Weltmeisterschaft, die diese Woche von Freitag, 29., bis Sonntag, 31. Oktober, in der Porsche Arena in Stuttgart stattfindet. Am heutigen Mittwoch macht sich der Sportler auf den Weg nach Stuttgart, wo er am Samstag gegen 14 Uhr in den Wettbewerb startet. Zuvor absolvierte Hassan die Generalprobe beim Artistic Cycling World Cup in Albstadt (Baden-Württemberg), der ein Härtetest für die Weltmeisterschaft war. Mit dabei waren auch Sportler aus Hongkong, Japan und Peru sowie der amtierende Weltmeister Lukas Kohl. Rahman Mohammad Hassan belegte bei dieser Veranstaltung den achten Platz.

Der 20-Jährige wird von Albert Frank und Anna Kern trainiert. Anna Kern (früher Bochina) war selbst eine hochklassige Kunstradfahrerin und nahm für Polen an Weltmeisterschaften teil. Ihre erste WM war 2001, also vor genau 20 Jahren.

Die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft war für den jungen Sportler des Radfahrervereins Burgheim intensiv. Dreimal wöchentlich wurde trainiert, dazu fanden einige Lehrgänge statt. Allerdings erst, seit es wieder erlaubt ist. Während des Corona-Lockdowns waren die Hallen geschlossen und für Hassan kein Training möglich. Er ist im Gegensatz zu vielen anderen Teilnehmern der WM kein Kadersportler und erhielt keine Sondergenehmigung. (nr)