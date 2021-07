Kunstrasenplatz Joshofen

Landrat und OB spielen Doppelpass

Plus Eine große Einweihungsfeier fand am Samstag in Joshofen statt. Für die Spielvereinigung „erfüllt sich ein Traum“. Beim Prominenten-Spiel gewinnt die Stadt Neuburg mit viel Ehrgeiz gegen ein All-Star-Team mit 1:0.

Von Winfried Rein

Die „große Angst“ von Stefan Kumpf, beim Fußball ein schlechtes Bild abzugeben, war völlig unbegründet. Der Karlskroner Bürgermeister und seine Politiker-Kollegen zeigten starken Einsatz beim Spiel der Prominentenauswahl gegen ein All-Star-Team der SpVgg Joshofen/Bergheim (1:0). Die Partie galt als „Sahnehäubchen“ zur Einweihung des neuen Kunstrasenplatzes in Joshofen.

