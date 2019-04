00:02 Uhr

Kurt Kleinendorst übernimmt Nürnberg

Ex-Trainer des ERC Ingolstadt kehrt nach Deutschland in die DEL zurück

Die Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey-Liga sind bei der Suche nach einem neuen Cheftrainer fündig geworden. Wie die Franken, die sich in dieser Saison im Play-off-Viertelfinale den Adlern Mannheim mit 1:4 geschlagen geben mussten, am Donnerstag offiziell mitteilten, übernimmt Kurt Kleinendorst das Amt von seinem Vorgänger und Sportdirektor Martin Jiranek.

Der 58-jährige US-Amerikaner ist in Deutschland beziehungsweise in Ingolstadt kein Unbekannter. Zum einen war er Ende der 80er-Jahre für die Panther bereits als Torjäger aktiv. Zum anderen kehrte er im November 2015 nach der Trennung von Headcoach Manny Viveiros als dessen Nachfolger nach Oberbayern zurück. Kleinendorst führte die Panther anschließend bis in die Pre-Play-offs, wo man sich jedoch den Straubing Tigers mit 0:2 geschlagen geben musste.

Obwohl er im Anschluss seinen Vertrag beim ERCI um eine weitere Spielzeit verlängerte, wechselte Kleinendorst nach zwischenzeitlichen Differenzen mit dem damaligen Sportdirektor Jiri Ehrenberger in die American Hockey-League zu den Binghamton Senators, dem offiziellen Farmteam des NHL-Klubs Ottawa Senators. (nr)

