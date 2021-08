0:2 in Gilching: FC Ehekirchen geht erneut leer aus

Panknin/Schröttle-Truppe kassiert beim TSV Gilching eine verdiente 0:2-Niederlage.

Der FC Ehekirchen bleibt auch nach dem fünften Spieltag der Landesliga-Saison 2021/2022 weiter sieglos. Die Schützlinge des Spielertrainer-Duos Michael Panknin/Simon Schröttle mussten sich am Mittwochabend dem bislang ungeschlagenen TSV Gilching mit 0:2 geschlagen geben. Lange ärgern über diese neuerliche „Nullnummer“ dürften sich die FCE-Kicker allerdings nicht. Schließlich steht bereits am Sonntag (17 Uhr) das Wiedersehen mit ihrem letztjährigen Coach Gerhard Hildmann, der mittlerweile den Konkurrenten TSV Gersthofen trainiert, auf dem Programm.

Gilching von Beginn an überlegen

Von Beginn an sahen die mitgereisten FCE-Anhänger eine überlegene Gilchinger Mannschaft. Nachdem Goalie Niklas Goldmann, der die etatmäßige Nummer eins, Simon Lenk, vertrat, in der zehnten Minute bei einem Kopfball von Michael Freinecker noch toll reagierte, war er in der 23. Minute chancenlos: Den Schuss von Marvin Fauth konnte er zwar noch parieren. Doch im Nachsetzen traf Christoph Meißner zur Führung. Gilching war jetzt weiter am Drücker und setzte bereits kurze Zeit später erfolgreich nach. Eine maßgerechte Flanke köpfte Maximilian Hölzl zum 2:0 in die Maschen.

Auch nach Wiederbeginn dauerte es einige Zeit, bis die Gäste, die in der Pause zwei Auswechslungen vornahmen (Sebastian Hackenberg und Christoph Hollinger kamen für Max Seitle und Jakob Schaller), in der Offensive Akzente setzen konnten. In der 58. Minute setzte Christoph Hollinger einen 23-Meter-Freistoß über den Kasten. Da auch Lucas Labus nach einer Ecke per Kopf (62.) sowie Matthias Rutkowski (87.) das Spielgerät nicht im gegnerischen Gehäuse unterbrachten, blieb es bei der „Nullnummer“. (nr)

FC Ehekirchen: Goldmann, Labus, Ledl, Panknin, M. Rutkowski, Avdic, Müller (81. Füger), Seitle (46. Hackenberg), Pickhard, S, Schröttle, Schaller (46. Chr. Hollinger).