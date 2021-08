0:4 gegen Durach: Kollektiver Zusammenbruch des VfR Neuburg

Innerhalb von 13 Minuten kassiert der VfR Neuburg im Heimspiel gegen den VfB Durach vier Gegentreffer und folglich eine verdiente 0:4-Niederlage.

Als Schiedsrichter Christian Tauscher am Samstagnachmittag die Landesliga-Partie zwischen dem VfR Neuburg und VfB Durach pünktlich nach 90 Minuten beendete, hätten die Gefühlswelten zwischen den beiden Kontrahenten nicht unterschiedlicher sein können. Während sich die Gäste aus dem Allgäu zunächst freudestrahlend in den Armen lagen und anschließend auch noch einen lautstarken Hüpfkreis bildeten, war Alexander Egen restlos bedient. Der Trainer der Hausherren stand für kurze Zeit regungslos an der Seitenlinie und starrte ins Leere. Es schien fast so, als würde er nach einem Weg suchen, diesem schlechten Traum irgendwie zu entfliehen. Das einzige „Problem“: Selbst wenn sich der 32-Jährige immer und immer wieder selbst gezwickt hätte, um aus dieser Phantasiewelt aufzuwachen – er wäre schnell zu der Erkenntnis gekommen, dass es sich um die bittere Realität handelte

Nachdem seine Schützlinge im ersten Abschnitt zwar erneut keine überzeugende Leistung abgeliefert, jedoch den Allgäuern zumindest ein (niveauarmes) Match auf Augenhöhe mit lediglich einer Tormöglichkeit von Fabian Scharbatke (11.) geliefert hatten, folgte nach Wiederbeginn zwischen der 50. und 63. Minute der „Neuburger Totalzusammenbruch“: Innerhalb von 13 Zeigerumdrehungen kamen die Gäste – unter gütiger Mithilfe der Einheimischen – zu sage und schreibe vier Treffern! „Natürlich ist das sehr ernüchternd“, meinte nach dem Schlusspfiff Alexander Egen, der sich bei der Suche nach Gründen sichtlich schwertat: „Direkt nach einer solchen Partie in die Analyse einzusteigen, ist natürlich sehr schwer. Fakt ist jedoch, dass wir über weite Strecken erneut nicht das umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen haben. Am Ende müssen wir sogar froh sein, dass wir nicht noch höher verloren haben.“

Sebastian Habermeyer fehlt an allen Ecken und Enden

Auch wenn die Neuburger in der Corona-Pause an der Breite ihres Kaders gearbeitet haben, wurde gegen Durach (wieder einmal) deutlich, dass vor allem ein Akteur aufgrund seiner individuellen Klasse nicht zu ersetzen ist: Sebastian Habermeyer! Der spielende Co-Trainer, der sich beim vorangegangenen 2:2-Remis in Ehekirchen eine Oberschenkelzerrung zugezogen hatte und deshalb pausieren musste, fehlte an allen Ecken und Enden. Zum einen im spielerischen Bereich, zum anderen aber auch als „Chef“ und absolute Führungsfigur auf dem Platz. „Unser Problem ist nach wie vor, dass zu wenige Spieler das Heft in die Hand nehmen, wenn es darauf ankommt. Daher sollten sich einige Akteure hinterfragen, ob das wirklich ihr Anspruch ist. Denn aktuell befindet sich diese leistungstechnisch im luftleeren Raum“, so Egen.

Konnten die Lilaweißen diese Problematik in den ersten beiden Punktspielen gegen Illertissen II (3:1) und zuletzt im Derby gegen Ehekirchen (2:2) noch halbwegs kaschieren, deckte nun der VfB Durach die Problemzonen des VfR schonungslos auf. Dominik Portsidis per Kopf nach einer Ecke (50.), Tobias Steger mit einer schönen Volleyabnahme (55.), Jürgen Piller per Strafstoß (60.) sowie als „Krönung“ noch ein unglückliches „Billard-Eigentor“ von Marco Bader (63.) sorgten für den 4:0-Endstand. Offensivaktionen des VfR Neuburg in Durchgang zwei? Fehlanzeige!

Fabian Scharbatke muss mit einer Oberschenkelzerrung runter

Zu allem Überfluss wurde auch noch die ohnehin schon üppig besetzte Ausfallliste noch länger. Neben Angreifer Fabian Scharbatke, der mit einer starken Oberschenkelzerrung nach den ersten 45 Minuten passen musste und dem nun eine längere Zwangspause droht, erwischte es nach Wiederbeginn auch noch Eugen Belousow. Der 22-jährige Abwehrspezialist knickte unglücklich um und musste mit einem stark bandagierten Sprunggelenk ebenfalls ausgewechselt werden.

„Wir können nur hoffen, dass der eine oder andere angeschlagene beziehungsweise verletzte Akteur baldmöglich zurückkommt“, meinte Egen, der gleichzeitig seine verbliebenden „fitten“ Kicker erneut in die Pflicht nahm: „Wir müssen in jedem Spiel, jedem Training und jeder Übung 100 Prozent Einsatz zeigen. Wenn wir das tun, werden wir auch wieder in die Erfolgsspur zurückfinden.“

VfR Neuburg: Ph. Mayr, Eberwein, Riedelsheimer, Scharbatke (46. S. Rutkowski), Von Swiontek-Brzezinski, Woudstra, J. Mayr (75. Mehl), Bishop (75. M. Belousow), E. Belousow (57. Jahner), Klink, Bader. – Zuschauer: 150.