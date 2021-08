0:4 in Aystetten: VfR Neuburg kassiert das nächste Debakel

Der VfR Neuburg liegt beim SV Cosmos Aystetten bereits nach 32 Minuten mit 0:3 zurück und verliert mit 0:4. Warum die Lilaweißen erneut das Nachsehen haben.

Der VfR Neuburg hatte sich im Vorfeld so viel vorgenommen. Eine deutliche Reaktion auf die 0:4-Heimniederlage gegen Durach wollte man zeigen. Doch das Vorhaben konnte nicht umgesetzt werden, misslang sogar gründlich. Die Lilaweißen agierten erneut ideenlos und zweikampfschwach und mussten sich bei Cosmos Aystetten mit 0:4 geschlagen geben.

„Die ganze Mannschaft wollte eine Reaktion zeigen“, sagte Sebastian Habermeyer, der gemeinsam mit Matthias Riedelsheimer den im Urlaub weilenden Cheftrainer Alexander Egen vertrat, nach der Partie. „Wir haben unter der Woche viel geredet und wollten Taten sprechen lassen.“ Gelungen ist das letztlich nicht. Dabei zählt Aystetten nicht zu den Größen der Liga, ist Aufsteiger und klagt über große Personalprobleme. Dennoch reichte es zu einem deutlichen Sieg gegen einen enttäuschenden VfR, der in dieser Verfassung ein Abstiegskandidat ist.

VfR Neuburg kassiert zwei Freistoßtore

Das Spiel war im Grunde nach 32 Minuten mit dem Tor zum 3:0 bereits entschieden. „Wir haben es in der ersten Halbzeit nicht geschafft, umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben und sind nicht in die Zweikämpfe gekommen“, haderte Habermeyer. Die Viererkette wirkte im Defensivverhalten überfordert, im Aufbauspiel fahrig und fehleranfällig. Hatte der VfR noch Glück, in der Anfangsphase nicht direkt in Rückstand zu geraten, als Yildirim Dönmez knapp vorbeischoss (3.), belohnte sich Cosmos in der zwölften Minute für eine offensivfreudige Anfangsphase. Marcel Burda hebelte mit einem langen Pass die VfR-Hintermannschaft aus, Hardy Noack wurde im Anschluss nicht bedrängt und traf zum 1:0. Und die Lilaweißen? Kamen zur Ausgleichschance durch Yannick Woudstra, der aus kurzer Distanz an Torhüter Dragan Ignjatovic scheiterte (16.). Aystetten reichten im Anschluss zwei Freistöße, um für die Vorentscheidung zu sorgen. Zunächst zirkelte Burda den Ball aus zentraler Position ins Eck (30.). Sah VfR-Torhüter Philipp Mayr da bereits nicht allzu gut aus, ließ er sich beim nächsten Standard übertölpeln. Mayr rechnete mit einer Flanke, doch Burda schoss aus spitzem Winkel ins kurze Eck – 3:0 (32.).

Nach dem Seitenwechsel zog sich Aystetten weit zurück und überließ dem VfR das Spiel. Der war feldüberlegen, erspielte sich aber keine klaren Chancen. Ray Bishop mit einem Schuss am Tor vorbei hatte noch eine aussichtsreiche (52.). Der passiv agierende Aufsteiger war bei seinen wenigen Kontern sogar gefährlicher, spielte diese aber ungenau aus. Das 4:0 sollte in der Nachspielzeit doch noch fallen, als Marcel Mehl den Ball in die Beine von Dominik Isufi schob. Der zog sofort ab und traf zum 4:0 in die Maschen (90.+1). „In der zweiten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft“, meinte Habermeyer, „und hatten ein, zwei Abschlüsse. Aber insgesamt war es auch offensiv viel zu wenig von uns.“

Für die Lilaweißen geht es bereits am Mittwoch (18.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den FC Memmingen II weiter. Ob es diesmal eine erhoffte Reaktion der Mannschaft geben wird?

VfR Neuburg P. Mayr – Bader (36. Jahner), Eberwein, Mehl, Rutkowski – Klink 859. Düzgün), J. Mayr, Habermeyer, Riedelsheimer – Bishop, Woudstra (75. M. Belousow).