1:1 gegen Ichenhausen: Leistungssteigerung des VfR Neuburg wird mit Punkt belohnt

Plus VfR Neuburg zeigt sich im Heimspiel gegen den SC Ichenhausen im Vergleich zu den vorangegangenen Partien deutlich verbessert und kommt zu einem verdienten 1:1-Unentschieden.

Die 170 Zuschauer in der Sparkassen-Arena brauchten am Samstagnachmittag ihr Kommen zur Landesliga-Partie zwischen dem VfR Neuburg und SC Ichenhausen nicht zu bereuen. Aufgrund einer Leistungssteigerung kamen die Lilaweißen gegen den Tabellenzweiten SC Ichenhausen immerhin zu einem 1:1-Unentschieden.