1:2 gegen Gilching: VfR Neuburg mit dem Spitzenreiter auf Augenhöhe

Plus Trotz einer engagierten Vorstellung muss sich der VfR Neuburg dem TSV Gilching mit 1:2 geschlagen geben. Bereits in der ersten Halbzeit schlägt das Verletzungspech abermals gnadenlos zu.

Nach zuletzt zwei Unentschieden hintereinander musste Landesligist VfR Neuburg wieder eine Niederlage einstecken. Gegen den neuen Spitzenreiter TSV Gilching unterlagen die Schützlinge von Trainer Alexander Egen unglücklich mit 1:2.