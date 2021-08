1:4 in Garmisch-Partenkirchen: Nächster „Viererpack“ für den VfR Neuburg

Plus Beim Gastspiel in Garmisch-Partenkirchen kassiert der VfR Neuburg die nächste deutliche Niederlage

Der VfR Neuburg bleibt derzeit in der Fußball-Landesliga Südwest ein gern gesehener Gegner. Beim Gastspiel in Garmisch-Partenkirchen kassierte die „Rumpftruppe“ von Spielertrainer Alexander Egen bereits zum fünften (!) Mal hintereinander vier Gegentreffer und musste sich folgerichtig mit 0:4 geschlagen geben.