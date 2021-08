1:4 in Kempten: Der nächste „Viererpack“ für den VfR Neuburg

VfR Neuburg verliert beim FC Kempten mit 1:4. Bereits nach 20 Minuten liegen die Lilaweißen mit 0:3 hinten.

Beim Fußball-Landesligisten VfR Neuburg geht es weiter auf und ab. Drei Tage nach dem spektakulären 5:4-Erfolg in der heimischen Sparkassen-Arena gegen die zweite Mannschaft des FC Memmingen mussten sich die Lilaweißen beim FC Kempten mit 1:4 geschlagen geben.

Die derzeit einzige Konstante bei den Ottheinrichstädtern ist ein Makel, den sie am liebsten sofort ablegen und beenden würden: In Kempten kassierten sie nun schon zum vierten Mal hintereinander (!) vier Gegentreffer – drei davon sogar in denn ersten 20 Minuten! Somit musste Torhüter Philipp Mayr in den ersten sechs Saisonpartien bereits 19 (!) Mal hinter sich greifen – was zugleich traurigen Liga-Rekord bedeutet.

Bereits in der zehnten Minute gingen die Einheimischen aus Kempten in Führung. Als sich ein FCK-Akteur auf der linken Seite durchspielte und nach innen passte, war Thomas Rathgeber zur Stelle und schob ein. Nach einem Neuburger Abwehrfehler in der 18. Minute war es wieder der ehemalige Profi, der die gesamte Hintermannschaft ausspielte und zum umjubelten 2:0 traf. Doch damit nicht genug: Zwei Zeigerumdrehungen später machte Rathgeber seinen „Dreierpack“ perfekt. Nach einer Flanke von Marcell Graf ließ der Stratege VfR-Schlussmann Philipp Mayr keine Abwehrmöglichkeit.

Fabian Scharbatke hat die erste Chance für den VfR Neuburg

Die erste Torchance für die Gäste hatte in der 34. Minute Fabian Scharbatke. Doch seinen Schuss konnte Keeper Elias Bodenmüller abwehren. Hoffnung keimte bei den Neuburgern dann 60 Sekunden später auf: Der spielende Co-Trainer Sebastian Habermeyer tankte sich in den Strafraum und konnte dort nur noch durch ein Foul gestoppt werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte Scharbatke sicher zum 1:3. Mit diesem Ergebnis ging es schließlich auch in die Pause.

Nach dem Wiederbeginn drückten die Ottheinrichstädter auf den Anschlusstreffer, ohne jedoch richtig gefährlich vor das Gehäuse der Kemptener zu kommen. Gefährlicher agierten da schon die Allgäuer mit ihren Kontern. So prüfte Denis Yilmaz mit einem satten Schuss Neuburgs Goalie Philipp Mayr, konnte diesen aber nicht überwinden. In der 75. Minute probierte es Scharbatke. Aber auch sein Versuch ging am Pfosten vorbei. Die endgültige Entscheidung fiel dann in der 86. Minute: Nach einem Abpraller kam Niklas Wunsch an den Ball und brauchte ihn nur noch zum 4:1 über die Linie zu schieben. Somit fuhr der FCE am Ende einen verdienten Sieg ein. (heiß/nr)

VfR Neuburg: Ph. Mayr, Egen (83. Makalic), Scharbatke, Habermeyer, Woudstra, J. Mayr, Bishop (85. Precht), S. Rutkowski (83. S. Stegmeir), Düzgün (72. Edenhofer), Klink, Bader.