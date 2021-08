2:2 gegen Sonthofen: Das Warten beim FC Ehekirchen geht weiter

In einer hochklassigen Partie ringt der FC Ehekirchen dem 1. FC Sonthofen ein 2:2-Remis ab. Warum Spielertrainer Simon Schröttle dennoch nicht ganz zufrieden ist.

Rein geografisch betrachtet liegen die Gemeinde Ehekirchen und die Stadt Sonthofen ein gehöriges Stück auseinander. Auch was die sportlichen Ambitionen der dort ansässigen Fußball-Landesligisten betrifft, trennt die beiden Teams Welten. Während der FCE bereits mit einer sorgenfreien Saison im gesicherten Tabellenmittelfeld zufrieden wäre, zählen die Allgäuer auch in dieser Spielzeit zu den heißen Anwärtern auf den Aufstieg in die Bayernliga.

Dass die Ehekirchener aus FCS-Sicht so etwas wie der Angstgegner sind, zeigte sich bereits in der vergangenen Spielzeit. Vier der insgesamt sechs Zähler wanderten dabei auf das FCE-Konto. Ein Trend, der sich nun in dieser Saison fortzusetzen scheint. Am Sonntagabend trennten sich die beiden Kontrahenten in einer hochklassigen und spannenden Begegnung, in der die rund 250 Zuschauer voll und ganz auf ihre Kosten gekommen waren, am Ende mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden.

„Ich denke auch, dass die Fußball-Fans eine richtig gute Partie gesehen haben“, resümierte Ehekirchens Spielertrainer Simon Schröttle, der sich unmittelbar nach dem Schlusspfiff dennoch schwer tat, das Remis richtig einzuschätzen. „Nachdem wir es leider nicht geschafft haben, unsere Führung über die Zeit zu bringen und damit den ersten Sieg in dieser Punktrunde einzufahren, fühlt sich das Remis für mich fast schon wie eine Niederlage an“, so Schröttle weiter.

Gäste erarbeiten sich im ersten Abschnitt ein spielerisches Übergewicht

Auch wenn sich die individuell stark besetzten Gäste im Verlauf des ersten Durchgangs nach und nach ein spielerisches Übergewicht erarbeiteten: Richtig gefährlich wurde es vor dem Kasten von Schlussmann Simon Lenk zunächst nicht. Über welche Qualität der Aufstiegsaspirant in der Offensive verfügt, wurde jedoch in der 39. Minute deutlich. Unmittelbar nachdem eine Flanke von Christoph Hollinger am FCS-Kasten vorbeigestrichen war, führte eine tolle Kombination – abgeschlossen durch einen Volleyschuss von Andreas Hindelang – zur Führung. Und Ehekirchen? Die Schröttle/Panknin-Truppe hatte nur 120 Sekunden später die richtige Antwort parat! Matthias Rutkowski setzte sich stark auf der rechten Seite durch und beförderte das Spielgerät in die Mitte. Dort stand Nico Ledl goldrichtig und traf aus sechs Metern zum 1:1-Ausgleich (41.).

Hausherren legen nach Wiederbeginn noch eine Schippe drauf

Hatten die Hausherren in den ersten 45 Minuten bereits eine durchaus überzeugende Leistung abgeliefert, legten sie nun direkt nach Wiederbeginn sogar noch eine Schippe obendrauf. Sonthofen konnte sich in dieser Phase oftmals nur mit weiten und hohen Befreiungsschlägen aus der FCE-Umklammerung befreien. Der verdiente Lohn dieser Bemühungen folgte schließlich in der 59. Minute: Nachdem die Allgäuer den Ball nicht aus der Gefahrenzone brachten, zog der unmittelbar zuvor eingewechselte Julian Hollinger aus 16 Metern ab und ließ Keeper Lukas Köck keine Chance. Ehekirchen hatte dieses Match gedreht – und das auch noch völlig verdient!

„Danach haben wir uns leider etwas zu weit zurückgezogen und sind zu passiv geworden, da wir diesen knappen Vorsprung unbedingt verteidigen wollten. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn wir auf den dritten Treffer gedrängt hätten“, meinte Schröttle. Mit der drohenden Niederlage und der immer weniger werdenden Spielzeit vor Augen, ging der Favorit mehr und mehr ins Risiko und schlug schließlich zehn Minuten vor Schluss mit etwas Glück doch noch einmal zu: Die Direktabnahme von Tom Liebherr wurde zunächst zweimal abgefälscht, ehe sie zum 2:2-Ausgleich im FCE-Kasten landete (81.).

Die nächste Gelegenheit zum ersten Saisonsieg hat Ehekirchen bereits am Mittwoch, wenn es ab 19.30 Uhr in Gilching gastiert.

FC Ehekirchen: Lenk, Labus, Ledl, Chr. Hollinger, Panknin, M. Rutkowski (80. Hackenberg), Topalaj, Avdic (90.+1 Müller), Seitle (57. J. Hollinger), S. Schröttle, Schaller.