4:1 gegen Gersthofen: FC Ehekirchen dreht nach der Pause auf

Im Heimspiel gegen den TSV Gersthofen liegt der FCE nach der ersten Hälfte mit 0:1 zurück. Doch am Ende steht ein 4:1-Erfolg und damit der erste Saisonsieg.

Jubel und Erleichterung im Lager des FC Ehekirchen: Mit einem 4:1-Erfolg gegen den TSV Gersthofen, bei dem der letztjährige FCE-Coach Gerhard Hildmann mittlerweile das sportliche Sagen hat, kamen die Panknin/Schröttle-Schützlinge im sechsten Saisonspiel endlich zu ihrem ersten „Dreier“.

Die Partie, die wegen eines Gewitters mit zehnminütiger Verspätung begann, startete gleich vielversprechend für das Heimteam. Bereits nach zwei Minuten tauchte Christoph Hollinger allein vor TSV-Schlussmann Dennis Ortner auf, der den Schuss jedoch stark parierte. Einige Zeigerumdrehungen später köpfte erneut Hollinger den Ball nach einer Ecke knapp am Gehäuse vorbei. Nach 15 Minuten folgte das erste offensive Lebenszeichen der Gäste. Neziri zog aus 18 Metern ab. Doch dieser Versuch stellte FCE-Keeper Simon Lenk vor keine Probleme. Nach einem Freistoß von Michael Panknin kam Matthias Rutkowski zum Abschluss. Aber auch hier stand Ortner richtig.

Schock für den FC Ehekirchen in der 35. Minute

In der 35. Minute folgte dann der Schock für die Hausherren: Simon Achatz zog aus 23 Metern ab. Sein abgefälschter Schuss ging unhaltbar für Lenk ins Tor. Kurz vor der Halbzeit folgte noch ein schöner Spielzug des Heimteams aus Ehekirchen. Doch Julian Hollinger brachte das Spielgerät nicht an Torhüter Ortner vorbei.

Nach dem Wiederbeginn überschlugen sich dann die Ereignisse: Nach einer Flanke von David Pickhard auf Panknin konnte Gersthofens Keeper Ortner gerade noch klären. Julian Hollinger reagiert beim folgenden Abpraller jedoch am schnellsten und glich zum 1:1 aus. Danach spielte sich der FCE in einen wahren Rausch. Matthias Rutkowski setzte sich auf der rechten Seite durch. Sein Zuspiel versenkte in der Mitte Christoph Hollinger zur Führung.

Matthias Rutkowski erzielt das "Tor des Jahres" in "Skorpion-Manier"

Doch damit nicht genug: In der 56. Minute fiel schließlich das „Tor des Jahres“ des FC Ehekirchen. Ein Freistoß von Michael Panknin versenkte Matthias Rutkowski spektakulär mit der Hacke zum 3:1 (FCE-Abteilungsleiter Markus Bissinger: "Experten sprechen hier von einem astreinen Skorpion-Tor."). Gersthofen war sichtlich geschockt und musste unmittelbar danach noch den vierten Gegentreffer hinnehmen. Über Jakob Schaller und Christoph Hollinger landete der Ball bei Pickhard, der mit seinem ersten Landesliga-Tor auf 4:1 stellte. Da die Gäste im Anschluss noch zwei Chancen nicht nutzen konnten, blieb es letztlich beim verdienten Sieg der Hausherren.

FC Ehekirchen: Lenk, Labus, Chr. Hollinger, Panknin, M. Rutkowski, Avdic, Müller, Pickhard, J. Hollinger, S. Schröttle, Schaller (Seitle, Spieler, Füger)