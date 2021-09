Alex Egen muss die nächste schlimme Verletzung verkraften

Plus Nach zwei Kreuzbandrissen muss Alexander Egen nun die Diagnose Knorpelschaden verkraften. Wie der Trainer des VfR Neuburg mit der Nachricht umgeht und was die Folgen für seine Karriere sind.

Noch hatte er „gar nicht viel Zeit“ darüber nachzudenken, sagt Alexander Egen. Aber in den nächsten Wochen werde es den „ein oder anderen Tag geben, an dem es eher einschlägt“.