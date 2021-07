Chancenwucher im Derby: FC Ehekirchen und VfR Neuburg trennen sich 2:2

Der FC Ehekirchen und der VfR Neuburg trennen sich 2:2. Warum für den Gastgeber mehr möglich war und was Alex Egen am Auftritt der Lilaweißen bemängelt.

Ehekirchen Der FC Ehekirchen und der VfR Neuburg haben sich ein leidenschaftliches Derby geliefert, das am Ende mit einem 2:2 keinen Sieger fand. Der Gastgeber hatte mehr vom Spiel und hätte vor 580 Zuschauern und Zuschauerinnen die drei Punkte verdient gehabt. Doch auch die Lilaweißen hatten Möglichkeiten, die Partie für sich zu entscheiden.

„Das war ein absolut glücklicher Punkt für uns“, fasste VfR-Trainer Alex Egen die 90 Minuten zusammen. „Das beste aus unserer Sicht war das Ergebnis.“ Mit dem Resultat nicht zufrieden sein konnte sein Gegenüber Michael Panknin. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, es war deutlich mehr drin. Leider geben wir unsere verdiente Führung aus der Hand und verballern zu viele Chancen.“ Manche wurden hastig vergeben, andere vom starken Neuburger Torhüter Philipp Mayr vereitelt. Ehekirchen wirkte die gesamten 90 Minuten handlungsschneller und spritziger und drängte die Gäste meist in die Defensive. An der Fitness habe das aber nicht gelegen, meinte Egen und bemängelte: „Uns fehlte oft die gedankliche Frische, wir waren meist einen Schritt zu spät. Wir reagieren nur, müssten aber mehr agieren.“

FC Ehekirchen geht in Führung

Dass der FCE, der mit einer 1:2-Niederlage in Kempten in die Saison gestartet war, dem Nachbarn ein Bein stellen wollte, war von Anfang an zu sehen. Ehekirchen attackierte den VfR bereits im Spielaufbau und kam zu Abschlüssen von Christoph Hollinger (2.) und Michael Panknin (17.). Bei den Lilaweißen versuchte es Fabian Scharbatke mit einem Schlenzer, konnte Simon Lenk im FCE-Tor aber nicht überwinden (25.).

Die verdiente FCE-Führung erzielte wenig später Christoph Hollinger, der nach einer Flanke von Nico Ledl mit dem Kopf zur Stelle war (30.). Doch der VfR antwortete prompt. Erst köpfte Scharbatke an den Innenpfosten, setze nach und bediente Julian Mayr, der zum 1:1 einschoss (33.). Damit waren zwei Ex-Ehekirchener am Ausgleich beteiligt. Mayr war zusammen mit Maximilian Jahner und Sebastian Rutkowski, die im Sommer vom FCE nach Neuburg gewechselt waren, vor dem Anpfiff offiziell verabschiedet worden.

Für Sentimentalitäten war im Spiel kein Platz. Panknin aus der Distanz (36.) und Christoph Hollinger (45.) hätten vor der Pause für Ehekirchen treffen können, Yannick Woudstra für Neuburg (42.).

Nachdem Christoph Hollinger nach Wiederanpfiff das Außennetz getroffen hatte (47.), ging der VfR in Führung. Maximilian Eberwein köpfte nach einer Ecke zum 1:2 ein (50.). „Wieder bekommen wir nach einem Standard ein Gegentor“, haderte Panknin, „das darf nicht passieren, daran müssen wir arbeiten.“

Ehekirchen reagierte wütend auf den Rückstand und kam zu zahlreichen Abschlüssen. Doch Julian Hollinger schoss vorbei (63.) und köpfte Mayr in die Arme (64.). Dann parierte der VfR-Schlussmann einen Gewaltschuss von Ledl (65.) und einen Kopfball von Christoph Hollinger (74.). Dazwischen hätte indes Scharbatke die Partie entscheiden können, als er aus kurzer Distanz frei zum Kopfball kam, aber das Tor verfehlte (72.).

VfR Neuburg muss den Ausgleich hinnehmen

Doch statt die Entscheidung zu erzielen, kassierte der VfR den Ausgleich. Sebastian Rutkowski vertändelte den Ball, Julian Hollinger passte nach innen, wo Matthias Rutkowski zum 2:2 ins leere Tor traf (77.). Nun wollte Ehekirchen mehr. Ledl traf mit einem abgefälschten Schuss den Innenpfosten, der Nachschuss von David Pickhard ging knapp vorbei (84.). Auch Christoph Hollinger verfehlte das Gehäuse (85.). Und der VfR? Hätte beinahe den Lucky-Punch gesetzt, als Lenk einen Schuss Scharbatkes aus 20 Metern an den Pfosten lenkte (89.).

FC Ehekirchen Lenk – Topalaj, Schröttle, Labus (55. Hackenberg), Schaller – M. Rutkowski, Ledl, Panknin, Avdic (66. Pickhard), J. Hollinger (84. Seitle) – C. Hollinger.

VfR Neuburg P. Mayr – Jahner (46. Bishop), Mehl, Eberwein (77. Bader), S. Rutkowski – Klink (46. E. Belousow), J. Mayr, Riedelsheimer, Habermeyer, Woudstra (63. Brzesinski)– Scharbatke.