Ehekirchen kann Müller nicht stoppen

Der Stürmer des FC Garmisch-Partenkirchen trifft zweimal und holt einen Elfmeter heraus. Am Ende verliert der FCE nach einer verschlafenen Anfangsphase mit 1:3.

Der FC Ehekirchen hat erstmals nach vier ungeschlagenen Spielen, in denen zehn Punkte geholt wurden, verloren. Die Mannschaft des Trainerduos Michael Panknin/Simon Schröttle musste sich gegen den FC Garmisch-Partenkirchen mit 1:3 geschlagen geben.

Als der erwartet schwere Gegner erwies sich Garmisch von Beginn an und war immer wieder durch Moritz Müller gefährlich. In der 16. Minute stoppte Garmischs Torjäger den Ball 20 Meter vor dem Tor und zog trocken aus der Drehung ab. Der Ball schlug zum 0:1 im langen Eck ein. In der 21. Minute wurde der Ball wunderbar für Müller in den Lauf gesteckt. Er überlief die Abwehr, umkurvte Keeper Simon Lenk und versenkte zum 0:2. Garmisch-Partenkirchen ist so etwas wie der Angstgegner des FCE, der die beiden Aufeinandertreffen in der vorigen Spielzeit mit 0:5 und 0:6 verloren hatte. Doch ganz so deutlich sollte es für den Gastgeber, der erneut auf seinen verletzten Spielertrainer Michael Panknin verzichten musste, diesmal nicht werden.

FC Ehekirchen verkürzt

Die erste Torchance des Heimteams hatte Astrit Topolaj mit dem Kopf nach einer Ecke. Stefan Durr kam wenig später noch aus 18 Metern für die Gäste zum Abschluss. Sein Hammer zischte jedoch knapp über die Latte. Nach der Pause wurde das Heimteam stärker. Julian Hollinger vergab kurz nach der Pause nach schöner Hereingabe von Matthias Rutkowski. In der 63. Minute spielte David Pickard schließlich den Ball schön in die Gasse, wo Christoph Hollinger wartete und auf 1:2 verkürzte. Kurz danach dezimierte sich der Gast selber, als Julian Sachs wegen Zeitschindens vom Platz gestellt wurde (72.). Die Hoffnung auf den Ausgleich bei Ehekirchen wuchs. Jedoch dämpfte der überragende Moritz Müller die Hoffnung, als er in der 80. Minute allein auf Lenk zulief, der ihn jedoch nur durch ein Foul stoppen konnte. Den fälligen Strafstoß versenkte Stefan Durr. In der 89. Minute verpasste Matthias Rutkowski noch aus fünf Metern den Anschlusstreffer, als er schön von Christoph Hollinger bedient worden war. Nicht mehr entscheidend war die Gelb-Rote Karte gegen Lucas Labus in der Nachspielzeit (90.+3).

Damit zogen die Gäste, die nun 17 Punkte haben, am FC Ehekirchen (16) vorbei. Der Tabellenzwölfte hat in der kommenden Woche erneut Heimrecht, wenn er am Sonntag (15 Uhr) den VfB Durach empfängt. (bis)

FC Ehekirchen Lenk – Schaller (46. Müller), Labus, Schröttle, Topalaj – Rutkowski, Schittler, Ledl (87. Spieler), Avdic (46. Avdic), J. Hollinger (65. Seitle) – C. Hollinger.