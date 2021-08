Landesliga Südwest

23:00 Uhr

FC Ehekirchen: Freudiges Wiedersehen mit dem „Ex“

In der vergangenen Saison das Trainer-Gespann des FC Ehekirchen, am Sonntag Gegner: Gerhard Hildmann (links) und Simon Schröttle (rechts).

Plus Der FC Ehekirchen trifft am Sonntag auf den TSV Gersthofen. Dort hat der ehemalige FCE-Coach Gerhard Hildmann jetzt das sportliche Sagen.

Von Dirk Sing

Die Enttäuschung war Simon Schröttle auch mit einem gewissen zeitlichen Abstand immer noch deutlich anzumerken. Dabei war es in erster Linie nicht einmal die 0:2-Niederlage am Mittwochabend beim TSV Gilching selbst, die den Spielertrainer des Landesligisten FC Ehekirchen längere Zeit beschäftigte als vielmehr die Art und Weise. „Insgesamt betrachtet muss man sicherlich eingestehen, dass wir in Gilching unsere bislang schwächste Saisonleistung abgeliefert haben“, resümiert Schröttle, der sich „nicht erinnern konnte, dass wie uns über 90 Minuten eine einzige hochkarätige Torchance erspielt hätten“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen