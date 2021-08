Landesliga Südwest

vor 52 Min.

FC Ehekirchen: Gersthofen-Partie als Mutmacher

Plus Nach den „heftigen“ Auftaktwochen bekommt es der FC Ehekirchen nun mit Gegnern auf Augenhöhe zu tun. Was Trainer Michael Panknin von seinem Team gegen Bad Heilbrunn erwartet.

Von Dirk Sing

Für Michael Panknin war es eine ungewohnte Perspektive, aus der er am Samstag den Auftritt seiner Schützlinge beim TSV Nördlingen beobachtete – und auf die er sicherlich nur allzu gerne verzichtet hätte! Aufgrund eines in der vorangegangenen Partie gegen den TSV Gersthofen (4:1) zugezogenen Muskelfaserrisses in der Wade musste der Spielertrainer des FC Ehekirchen seine Mannschaft nicht wie gewohnt auf, sondern neben dem Spielfeld dirigieren. „Natürlich wäre es mir deutlich lieber gewesen, wenn ich auf dem Platz gestanden hätte. Dennoch war es auch einmal gut und interessant, von der Seitenlinie aus mal Dinge zu sehen, die man – wenn man selbst mitspielt – wohl so überhaupt nicht wahrnimmt“, berichtet Panknin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

