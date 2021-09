Landesliga Südwest

20:19 Uhr

FC Ehekirchen: Ist Michael Panknin zu ersetzen?

Fällt mehrere Wochen aus: Ehekirchens Spielertrainer Michael Panknin (links) hat sich erneut einen Muskelfaseriss zugezogen und fehlt am Samstag im Spiel beim FV Illertissen II.

Plus Der FC Ehekirchen muss in den kommenden Wochen auf seinen Mittelfeldspieler verzichten. Trainerkollege Simon Schröttle ist zuversichtlich, den Ausfall kompensieren zu.

Von Benjamin Sigmund

Simon Schröttle spricht auch mit etwas Abstand von einem „mega wichtigen Sieg“, wenn er an den 2:1-Erfolg des FC Ehekirchen am vergangenen Sonntag gegen den SV Egg an der Günz zurückdenkt. Doch ein Wermutstropfen bleibt, da sich sein Trainerkollege Michael Panknin erneut einen Muskelfaseriss zugezogen hat und mehrere Wochen ausfällt.

