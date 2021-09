Landesliga Südwest

FC Ehekirchen: Panknin erwartet Abstiegskampf bis zum Schluss

Dagegenhalten: Robin Spieler (hinten), hier im Spiel gegen den SC Olching, empfängt mit dem FC Ehekirchen am Sonntag den Tabellenfünften SV Egg an der Günz.

Plus Warum für Spielertrainer Michael Panknin der aktuelle Tabellenplatz des FC Ehekirchen keine Überraschung ist und was er vom Spiel gegen Egg an der Günz erwartet.

Von Benjamin Sigmund

Wenn Michael Panknin an die vergangene Partie zurückdenkt, pickt er zunächst die positiven Dinge heraus. „Wir haben nun zwei Spiele nicht verloren, was gut für den Kopf ist“, sagt der Spielertrainer der FC Ehekirchen.

Wenn Michael Panknin an die vergangene Partie zurückdenkt, pickt er zunächst die positiven Dinge heraus. „Wir haben nun zwei Spiele nicht verloren, was gut für den Kopf ist", sagt der Spielertrainer der FC Ehekirchen.

