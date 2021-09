FC Ehekirchen bestreitet „immens wichtige Partie“

Plus FC Ehekirchen trifft auf Olching und will den Anschluss nicht verlieren.

Eigentlich hatte sich der FC Ehekirchen für das Spiel am Mittwoch in Mering viel vorgenommen und etwas ausgerechnet. Doch die Partie ging deutlich mit 0:4 verloren, der FCE ist nun Tabellenletzter der Landesliga Südwest.