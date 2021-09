Frust in Ehekirchen, Freude beim VfR Neuburg

Plus Während der FC Ehekirchen beim SV Mering deutlich mit 0:4 verliert, holen die ersatzgeschwächten Neuburger überraschend ein 0:0 beim 1. FC Sonthofen.

Mit einer kämpferisch starken Leistung hat der VfR Neuburg am Mittwochabend in der Landesliga Südwest ein 0:0 bei Aufstiegsanwärter 1. FC Sonthofen erreicht. Nichts zu holen gab es indes für den FC Ehekirchen, der beim SV Mering mit 0:4 unter die Räder geriet und weiterhin einen Abstiegsplatz belegt.