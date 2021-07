Hoffen auf den perfekten Start

Mit einem neuen Spielstil startet der VfR Neuburg am Samstag in die Saison 2021/2022. Erster Gegner ist dabei die „Zweite“ des FV Illertissen

Mit einem Heimspiel gegen die zweite Vertretung des FV Illertissen startet der VfR Neuburg am Samstag (15 Uhr) in die Landesliga-Saison 2021/2022. Im Gespräch mit der Neuburger Rundschau äußert sich Spielertrainer Alexander Egen über...

l...die Vorbereitung: „Auf die Testspiele bezogen gab es viel Licht, aber auch viel Schatten. Fakt ist, dass wir im Vergleich zur vergangenen Saison eine stark veränderte Mannschaft und dementsprechend einen Umbruch eingeleitet haben, der nach wenigen Wochen freilich noch längst nicht abgeschlossen ist. Unser Hauptfokus lag darauf, die neue Spielphilosophie in die Köpfe der Spieler zu bekommen. Das braucht einfach seine Zeit. Von dem her haben wir sicherlich noch viel Arbeit und Luft nach oben.“

l...den neuen Spielstil seiner Mannschaft: „Kurz beschrieben ist es der Fußball, der den FC Bayern München im Jahr 2020 zum Gewinn der Champions League geführt hat. Wenn man im Ballbesitz ist, aktiv Lösungen gerade über die Außenbahnen finden beziehungsweise bei Ballverlusten den Gegner im Kollektiv hoch anlaufen, um Ballgewinne zu erzielen. Damit bringt man den Kontrahenten früh in Bedrängnis und hält gleichzeitig den Ball weit weg vom eigenen Tor. Das Ganze ist natürlich mit viel Laufarbeit sowie Gedanken- und Handlungsschnelligkeit verbunden. Einfach ist dieser Fußball definitiv nicht, zumal er auch mit einem gewissen Risiko verbunden ist. Aus diesem Grund muss man auch immer schauen, ob man das ’Eins-zu-Eins’ umsetzen kann, etwas herunterbricht beziehungsweise nur phasenweise als Mix einsetzt. Genau so stelle ich mir unsere künftige Philosophie und Spielweise vor.“

l...das Leistungsniveau innerhalb der Mannschaft: „Grundsätzlich haben wir ja den Kader genau so zusammengestellt, weil wir von den einzelnen Spielern absolut überzeugt sind. Wie das Leistungsniveau des Kaders beziehungsweise jedes einzelnen Akteurs genau ist, wird sich wohl erst noch herausstellen. Das entscheidende Kriterium hierfür ist sicherlich der Ligabetrieb. Natürlich kann man auch aus den Testspielen bereits gewisse Schlüsse ziehen. Doch in diesen wechselt man viel und probiert auch immer einiges aus. Was man aber sicherlich sagen kann: Unser Ziel war es, den Kader deutlich breiter als in der vergangenen Saison aufzustellen, als wir phasenweise nur mit zwölf Spielern zu einer Auswärtspartie gefahren sind. Wir wollten 20 Feldspieler, die sich auf ihren jeweiligen Positionen einen gesunden Konkurrenzkampf liefern. Und genau das ist der Fall.“

l...das Teilnehmerfeld in der Landesliga Südwest: „Die Leistungsstärke der jeweiligen Teams einzuschätzen, ist im Vorfeld extrem schwer. Dennoch denke ich, dass Mannschaften wie der 1. FC Sonthofen oder Bayernliga-Absteiger TSV Nördlingen sicherlich zu den ganz großen Favoriten zählen werden. Darüber hinaus schätze ich auch den 1. FC Garmisch-Partenkirchen sehr stark ein. Nicht zu vergessen sind die zweiten Vertretungen, die in der Regel spielerisch richtig gut sind. Bei denen weiß man immer nie, wer gerade von der ’Ersten’ dazukommt. Eine entscheidende Frage ist freilich, was sich bei den Teams während der Corona-Pause getan hat. Zum jetzigen Zeitpunkt gehe ich davon aus, dass es erneut eine sehr gute Liga sein wird.“

l...die eigene Zielsetzung: „Unser Grundsatz ist: Wir treten an, um maximal erfolgreich zu sein beziehungsweise jedes Spiel zu gewinnen. Aber das möchte natürlich jeder Sportler. Was dann letztlich unter dem Strich herauskommt, wird man sehen und hängt an vielen Faktoren. Ein konkretes Ziel kann ich derzeit schlichtweg noch nicht nennen. Fakt ist aber, dass wir so lange wie möglich oben dabei bleiben wollen. Ob wir das dann auch umsetzen können, wird sich zeigen.“

l...die Bedeutung eines erfolgreichen Saisonstarts: „Im Endeffekt steht und fällt alles mit einem gelungenen Auftakt. Wir müssen schauen, dass wir unter allen Umständen einen guten Start hinlegen. Es wäre fatal, wenn wir nach zwei Wochen mit zwei Punkten dastehen würden. In diesem Fall hätten wir gleich mächtig Druck – was zur Folge haben könnte, dass man plötzlich gehemmt auftritt und die notwendige Leichtigkeit fehlt. Im Umkehrschluss kommt man möglicherweise in einen Flow, bei dem alles leichter von der Hand geht. Daher wäre ein erfolgreicher Start auf alle Fälle ganz wichtig.“

l...den Auftaktgegner FV Illertissen II sowie die personelle Situation: „Ich tue mich in der Tat schwer, unseren ersten Kontrahenten einzuschätzen. Es sind viele junge Spieler dabei, die teilweise auch neu dazugekommen sind. In der Vorbereitung scheint sich zwar ein gewisser Stamm herauskristallisiert zu haben. Dennoch standen auch immer wieder zwei, drei neue Akteure im Kader. Auch muss man abwarten, welche Kicker aus der ’Ersten’, die ja zwei Stunden später in Eichstätt spielt, dabei sein werden. Was unsere personelle Situation betrifft: Neben unserem Torhüter Dominik Jozinovic müssen wir am Samstag auch auf die angeschlagenen Fabian Heckel, Semih Coklar und Maximilian Edenhofer verzichten. Ansonsten haben wir alle Mann an Bord.“