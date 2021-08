Simon Schröttle: „Wir können jeden Gegner schlagen“

Plus Der FC Ehekirchen erwartet am Sonntag den Aufstiegsaspiranten 1. FC Sonthofen

Nein, von etwaigen Parallelen möchte Simon Schröttle nichts wissen. Nachdem die Landesliga-Kicker des FC Ehekirchen auch nach dem dritten Spieltag weiter auf ihren ersten dreifachen Punktgewinn warten, werden unweigerlich Erinnerungen an die zurückliegende Saison wach. Unter der Regie des damaligen Cheftrainers Gerhard Hildmann, der mit seinem aktuellen Team, dem TSV Gersthofen, verlustpunktfrei und ohne Gegentreffer an der Tabellenspitze steht, dauerte es bis zur achten Partie, ehe der FCE beim bereits abgeschlagenen Schlusslicht SpVgg Kaufbeuren seinen ersten Sieg einfahren konnte (3:1).