Landesliga Südwest

20:18 Uhr

Spektakel garantiert

Das Spiel nach vorne klappt: Fabian Scharbatke, der hier mit Hakan Düzgün jubelt, hat sechs Saisontore erzielt. Doch der VfR Neuburg schwächelt in der Abwehr, musste bereits 30 Gegentreffer hinnehmen.

Plus Der VfR Neuburg schießt viele Tore, hat aber die schwächste Abwehr der Liga. Wie Alexander Egen gegen den Tabellenzweiten TSV Nördlingen überraschen will

Von Benjamin Sigmund

Wer in dieser Saison Spiele des VfR Neuburg besucht, darf mit spektakulären Wendungen und torreichen Spielen rechnen. So war es erneut am vergangenen Spieltag, als die Lilaweißen beim TSV Gersthofen ein 4:4 holten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen