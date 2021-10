Ungemütliche Zeiten beim VfR Neuburg

Plus Alexander Egen ist mit dem jüngsten Auftritt des VfR Neuburg nicht einverstanden und kritisiert vor der Partie gegen Mering die mangelnde Einstellung einiger Spieler.

Dass Fußball nicht immer berechenbar ist, bekam Alexander Egen in den vergangenen Wochen deutlich aufgezeigt. Sehr zufrieden war er mit seiner Mannschaft etwa nach dem 2:1-Sieg gegen Topfavorit TSV Nördlingen. Doch eine Woche später herrschte nach dem 1:2 in Bad Heilbrunn bereits wieder Ernüchterung.