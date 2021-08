VfR Neuburg: Alex Egen fordert eine Reaktion

Plus Der VfR Neuburg gastiert in der Landesliga Südwest bei Aufsteiger Cosmos Aystetten.

Neuburg Als das Spiel zwischen dem VfR Neuburg und dem VfB Durach am vergangenen Samstag abgepfiffen wurde, stand Alexander Egen regungslos an der Seitenlinie und starrte ins Leere. Vier Gegentore innerhalb von 13 Minuten hatte seine Mannschaft bei der 0:4-Niederlage hinnehmen müssen und beim Trainer für schlechte Laune gesorgt.