VfR Neuburg: Der nächste Nackenschlag

Plus Der personell ohnehin gebeutelte VfR Neuburg verliert mit sofortiger Wirkung sein Abwehr-Talent Marcel Mehl an den TSV Rain. Am Samstag Heimspiel gegen den SC Ichenhausen.

Von Dirk Sing

Es gibt momentan zweifelsohne einfachere Trainer-Jobs als den von Alexander Egen. Als Cheftrainer des Landesligisten VfR Neuburg muss er derzeit bei seinen Schützlingen den richtigen Weg zwischen schonungsloser und offener Kritik einerseits, aber auch aufbauenden und motivierenden Worten andererseits finden. Nach zuletzt 20 Gegentoren und nur einem Sieg in den vergangenen fünf Begegnungen ein überaus schmaler Grat, den Egen zu bearbeiten hat.

