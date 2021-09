VfR Neuburg: Ein Traumtor mit Ansage

Plus Alexander Egen blickt auf den Treffer von Marco Bader gegen Nördlingen zurück und spricht über die Ziele des VfR Neuburg für die kommenden Wochen sowie das Spiel beim SV Bad Heilbrunn.

Der VfR Neuburg hat einen neuen Standardschützen in seinen Reihen, mit dem wohl die wenigsten gerechnet haben. Verteidiger Marco Bader zirkelte beim jüngsten 2:1 gegen den TSV Nördlingen einen Freistoß über die Mauer hinweg zum 1:0 in die Maschen. Ein Treffer, der laut Trainer Alexander Egen das Prädikat „Traumtor“ verdient.