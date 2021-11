VfR Neuburg gegen FC Ehekirchen: Ein Interview von Torhüter zu Torhütern

Plus NR-Mitarbeiter Matthias Kollar war selbst höherklassig als Torwart aktiv. Vor dem prestigeträchtigen Derby zwischen dem VfR Neuburg und FC Ehekirchen am Samstag hat er sich mit seinen beiden „Kollegen“ Dominik Jozinovic (VfR) und Simon Lenk (FCE) unterhalten.

Dominik und Simon, heute dürfen wir ein Gespräch quasi nur unter Torhütern führen. Die meisten Menschen, ausgenommen uns dreien, verstehen nicht so richtig, wie man überhaupt auf die Idee kommt, Keeper zu werden. Man wirft sich freiwillig auf den Boden, wälzt sich im Dreck und wehrt Bälle ab, denen andere ausweichen würden. Mal ehrlich: Wieso tut ihr euch das an?